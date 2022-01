Alfonso Signorini: ecco il motivo della cicatrice sull’occhio, da non credere (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vediamo insieme il motivo che si cela dietro alla cicatrice che ha vicino all’occhio il noto presentatore Alfonso Signorini. Tutti noi apprezziamo il bravissimo presentatore televisivo che al momento si trova alla guida del reality del Grande Fratello. O meglio lo è da alcuni anni, ed in tanti hanno notato che Alfonso Signorini ha una cicatrice vicino al suo occhio, ma per quale motivo? Per chi non lo sapesse, anche se sono davvero in pochi, lui è anche il direttore del noto giornale Chi. Ma per quanto riguarda la sua vita privata si conoscono veramente pochissime informazioni perchè è molto riservato. Alfonso Signorini: ecco il motivo della sua ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vediamo insieme ilche si cela dietro allache ha vicino all’occhio il noto presentatore. Tutti noi apprezziamo il bravissimo presentatore televisivo che al momento si trova alla guida del reality del Grande Fratello. O meglio lo è da alcuni anni, ed in tanti hanno notato cheha unavicino al suo occhio, ma per quale? Per chi non lo sapesse, anche se sono davvero in pochi, lui è anche il direttore del noto giornale Chi. Ma per quanto riguarda la sua vita privata si conoscono veramente pochissime informazioni perchè è molto riservato.ilsua ...

Advertising

fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - ParliamoDiNews : Alfonso Signorini fuori dal GfVip ? Alla conduzione una donna | Gossip News Italia #alfonso #signorini #gfvip… - Debora040 : RT @seisicura: Vladimir l’avrebbe presa per quei 4 peli biondi tinti e l’avrebbe sbattuta fuori a calci in culo, ma purtroppo alla conduzio… - MAIKOL1212 : GF Vip, Alfonso Signorini allontanato da Mediaset .CONFLITTI DI INTERESSI LO SEMPRE DETTO#gfvip -