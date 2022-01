Il medico che propone di dare precedenza ai vaccinati in terapia intensiva in caso di mancanza di posti letto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Per decidere a chi assegnare un posto in rianimazione sarebbe giusto tener conto anche della vaccinazione”. Parole che Mario Riccio, direttore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, pronuncia in un’intervista a Repubblica. “Non siamo nella crisi nera del 2020 – spiega – ma alcuni ospedali iniziano a scricchiolare”. Riccio divenne noto nel 2006: fu lui ad accompagnare Piergiorgio Welby, malato di sla, verso la morte. Oggi ricorda quando durante la prima ondata del Covid ci furino medici costretti a scegliere chi curare, assegnando i posti nei reparti. “La regola è dare la precedenza a chi ha più probabilità di farcela. Ma oggi questo criterio assume risvolti paradossali”. Certo, perché ad oggi chi ha più probabilità di farcela sono i giovani no vax, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Per decidere a chi assegnare un posto in rianimazione sarebbe giusto tener conto anche della vaccinazione”. Parole che Mario Riccio, direttore del reparto didell’ospedale di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, pronuncia in un’intervista a Repubblica. “Non siamo nella crisi nera del 2020 – spiega – ma alcuni ospedali iniziano a scricchiolare”. Riccio divenne noto nel 2006: fu lui ad accompagnare Piergiorgio Welby, malato di sla, verso la morte. Oggi ricorda quando durante la prima ondata del Covid ci furino medici costretti a scegliere chi curare, assegnando inei reparti. “La regola èlaa chi ha più probabilità di farcela. Ma oggi questo criterio assume risvolti paradossali”. Certo, perché ad oggi chi ha più probabilità di farcela sono i giovani no vax, ...

