(Di martedì 11 gennaio 2022) "Quei 30 mesi rappresentano l'esperienza più impegnativamia carriera".Nicholas (, intervistato da Sky, ricorda l'impresa compiuta 10 anni fa, quando in qualità di salvage master ha coordinato l'operazione volta a ruotare e rimuovere il relitto. Laera naufragata il 13 gennaio 2012, davanti all'Isola del Giglio, dopo aver colpito un gruppo di scogli (LO SPECIALE - L'EX COMANDANTE SCHETTINO - LAPRIMA E DOPO IL DISASTRO). Un procedimento chiamato "parbuckling", mai tentato prima per unaditante tonnellate. "Nessuno pensava che sarebbe stata rimossa tutta intera. E la gente ci ha impiegato un bel po' a credere che ...

Advertising

mariocalabresi : Fra una settimana saranno passati dieci anni dal naufragio della #CostaConcordia: @PabloTrincia ha ricostruito le v… - SkyTG24 : Naufragio della Costa Concordia, Nick Sloane a Sky TG24: 'Così ho salvato la nave'. VIDEO - SkyTG24 : Naufragio della Costa Concordia, il ruolo cruciale dei sommozzatori. VIDEO - SkyTG24 : Naufragio della Costa Concordia, la rimozione della nave dall'Isola del Giglio. TIMELAPSE - andreastoolbox : Naufragio della Costa Concordia, il ruolo cruciale dei sommozzatori. VIDEO | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio della

L'allora ministero dell'Ambiente, adesso ministeroTransizione ecologica, intervenne ... riuscì a far valere in giudizio i danni ambientali causati dale rese possibili, senza spese a ...A dieci anni dalCosta Concordia, arriva in prima serata su Rai2 il docufilm internazionale "Costa Concordia - Cronaca di una catastrofe" che ricostruisce da diversi punti di vista cosa accadde la ...Arpat e Ispra sempre al lavoro insieme all’università per il ripristino di flora e fauna dei fondali della Gabbianara ...Da oggi on line sui siti web del gruppo (La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno) l’inchiesta sul naufragio al Giglio ...