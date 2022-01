I furbetti del Green pass: il caso dei falsi test positivi per avere il certificato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gioco è questo: ci si presenta da un farmacista compiacente a fare un test del tampone. Se il risultato è negativo, non importa. Basta che invece sia registrato come positivo sulla piattaforma governativa. Poi, qualche giorno dopo, ci si presenta di nuovo dallo stesso farmacista e si effettua di nuovo il test. Con il risultato negativo, che viene a sua volta registrato nella piattaforma, il furbetto viene registrato come guarito da Covid-19. E in quanto tale ha diritto al Green pass. Il meccanismo lo ha spiegato oggi il membro del Comitato Tecnico Scientifico Fabio Ciciliano al Corriere della Sera. Spiegando che il giochino contribuisce a far saltare il tracciamento dei casi necessario per combattere la pandemia: «Sono comportamenti disonesti e sanzionabili penalmente». 10 gennaio: il giorno del ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gioco è questo: ci si presenta da un farmacista compiacente a fare undel tampone. Se il risultato è negativo, non importa. Basta che invece sia registrato come positivo sulla piattaforma governativa. Poi, qualche giorno dopo, ci si presenta di nuovo dallo stesso farmacista e si effettua di nuovo il. Con il risultato negativo, che viene a sua volta registrato nella piattaforma, il furbetto viene registrato come guarito da Covid-19. E in quanto tale ha diritto al. Il meccanismo lo ha spiegato oggi il membro del Comitato Tecnico Scientifico Fabio Ciciliano al Corriere della Sera. Spiegando che il giochino contribuisce a far saltare il tracciamento dei casi necessario per combattere la pandemia: «Sono comportamenti disonesti e sanzionabili penalmente». 10 gennaio: il giorno del ...

