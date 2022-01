Buona la riparabilità del Samsung Galaxy S21 FE | il video del teardown

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) IlS21 FE è stato da poco presentato, ma è già passato al vaglio degli esperti nel suo primo. Come potete vedere nelin basso, JerryRigEverything l’ha smontato per studiarne a fondo l’interno, che sembrerebbe essere facile da riparare. La scocca posteriore è realizzata in plastica, per cui più agevolmente rimuovibile rispetto al vetro. Troviamo, subito sotto, un film in grafite, che favorisce il passaggio del calore verso l’esterno. Ci sono viti, molte, e colla, utilizzata per tenere salda la fotocamera frontale. Ai lati si notano le antenne 5G, e poi, una volta tolta la mainboard, le tre fotocamere posteriori, di cui la grandangolare da 12MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP (con OIS). Rimuovere il sensore delle impronte digitali del ...