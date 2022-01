Il Newcastle perde in FA Cup, il presidente saudita con i bodyguard nello spogliatoio senza l’allenatore (Di domenica 9 gennaio 2022) Sconfitta mortificante in Fa Cup per il Newcastle recentemente acquistato da un fondo di investimento pubblico saudita. Il Newcastle ha perso 1-0 in casa dal Cambridge formazione che milita nella Football League One l’equivalente della nostra Serie C. Il Telegraph dà ampio risalto alla notizia che al termine del match, dopo che la squadra è stata fischiata dai tifosi, a sorpresa il presidente saudita del club Yasir Al-Rumayyan, circondato dalle guardie del corpo, ha fatto visita nello spogliatoio mentre l’allenatore Howe era impegnato nelle consuete conferenze stampa. Il Telegraph scrive che è molto insolito per un membro anziano del consiglio, per non parlare di un presidente, entrare nello ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Sconfitta mortificante in Fa Cup per ilrecentemente acquistato da un fondo di investimento pubblico. Ilha perso 1-0 in casa dal Cambridge formazione che milita nella Football League One l’equivalente della nostra Serie C. Il Telegraph dà ampio risalto alla notizia che al termine del match, dopo che la squadra è stata fischiata dai tifosi, a sorpresa ildel club Yasir Al-Rumayyan, circondato dalle guardie del corpo, ha fatto visitamentreHowe era impegnato nelle consuete conferenze stampa. Il Telegraph scrive che è molto insolito per un membro anziano del consiglio, per non parlare di un, entrare...

