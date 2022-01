WTA Adelaide 2 2022: il tabellone. Jasmine Paolini può fare bene, Sabalenka prima testa di serie (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è svolto poco fa il sorteggio del tabellone principale del torneo WTA 250 di Adelaide, il secondo nel giro di due settimane che vi si tiene (ma con una discesa di grado, dal momento che questa settimana si sta giocando un 500). Dopo il forfait di Camila Giorgi, che continua ad avvolgere nel mistero la propria assenza (e, per questo, anche ad alimentare dubbi sulla stagione australiana), è Jasmine Paolini la sola italiana direttamente ammessa in tabellone. Per lei, anche a seconda di come andrà il sorteggio delle qualificate, potrebbe esserci una bona possibilità di fare bene alla vigilia degli Australian Open, che spera di affrontare senza dover incappare subito in un accoppiamento sfortunato. In questa fattispecie, c’erano opzioni molto più temibili della svizzera ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è svolto poco fa il sorteggio delprincipale del torneo WTA 250 di, il secondo nel giro di due settimane che vi si tiene (ma con una discesa di grado, dal momento che questa settimana si sta giocando un 500). Dopo il forfait di Camila Giorgi, che continua ad avvolgere nel mistero la propria assenza (e, per questo, anche ad alimentare dubbi sulla stagione australiana), èla sola italiana direttamente ammessa in. Per lei, anche a seconda di come andrà il sorteggio delle qualificate, potrebbe esserci una bona possibilità dialla vigilia degli Australian Open, che spera di affrontare senza dover incappare subito in un accoppiamento sfortunato. In questa fattispecie, c’erano opzioni molto più temibili della svizzera ...

