Un ospedale valuta di far lavorare medici e infermieri anche se positivi al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Nei Paesi Bassi, come in altre parti d'Europa, il numero di infezioni da coronavirus tra il personale ospedaliero è in netto aumento, in particolare tra medici e infermieri in prima linea. E così c'è chi sta pensando di... Leggi su today (Di sabato 8 gennaio 2022) Nei Paesi Bassi, come in altre parti d'Europa, il numero di infezioni da coronavirus tra il personale ospedaliero è in netto aumento, in particolare train prima linea. E così c'è chi sta pensando di...

Advertising

Godot42405938 : In realtà emerge un fatto chiaro a tutti: gli italiani stanno gestendo da soli la pandemia. Ciascuno decide se, com… - FrancescoG03 : @seblegendvettel Sei vaccinata, stai bene. Valuta questo. Il principio è non andare in ospedale o in rianimazione,… - filipposelvagg1 : Io non credo che questa sia la strategia giusta! Si continua ad essere ciechi: niente sanificazione strade..etc.. N… -