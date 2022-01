Australia, un caso Djokovic anche nel tennis femminile. Stop alla ceca Voracova: «Non è in regola con le norme anti-Covid» (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Sono chiusa in una stanza da cui non posso uscire: c’è una finestra di dimensione ridotte, che posso aprire fino a cinque centimetri di spazio per far passare un po’ d’aria. Ci sono agenti di guardia ovunque, anche in corridoio e sotto la mia finestra. A volte mi viene da ridere: pensano forse che potrei saltare giù e scappare? Il cibo? Me lo lasciano sull’uscio, ma è razionato e io mi sento come se fossi in prigione». A parlare è la tennista ceca Renata Voracova dal Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove si trova Novak Djokovic, il numero uno del ranking maschile mondiale, bloccato dopo l’atterraggio per problemi con il visto e con l’esenzione dal vaccino, in attesa dell’udienza di lunedì 10 gennaio sull’ordine di espulsione. La tennista ceca, numero 81 ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Sono chiusa in una stanza da cui non posso uscire: c’è una finestra di dimensione ridotte, che posso aprire fino a cinque centimetri di spazio per far passare un po’ d’aria. Ci sono agenti di guardia ovunque,in corridoio e sotto la mia finestra. A volte mi viene da ridere: pensano forse che potrei saltare giù e scappare? Il cibo? Me lo lasciano sull’uscio, ma è razionato e io mi sento come se fossi in prigione». A parlare è lataRenatadal Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove si trova Novak, il numero uno del ranking maschile mondiale, bloccato dopo l’atterraggio per problemi con il visto e con l’esenzione dal vaccino, in attesa dell’udienza di lunedì 10 gennaio sull’ordine di espulsione. Lata, numero 81 ...

Advertising

LucaBizzarri : Comunque, al di là di quello che uno possa pensare del caso Djokovic, del giusto e dello sbagliato, l’Australia si… - fanpage : Caso #Djokovic in Australia, Rafa Nadal commenta l'accaduto e sottolinea ancora una volta l'importanza dei #vaccini… - fanpage : Il caso #Djokovic in Australia si arricchisce di nuovi particolari, il padre ne fa quasi una questione identitaria:… - rprat75 : @ValerioWho83 @salvatore_canu @keope77 questo pare, a oggi. Ne sapremo di più alla fine del caso. MA: a me interess… - BlasioNino : RT @tempoweb: 'Tre anni fuori dall'Australia' #Djokovic diventa un caso diplomatico -