Scuola | Ricci Pd | “Regole adottate dal governo sbagliate | metà delle classi avrà didattica a distanza nei prossimi giorni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Bene l’obbligo vaccinale per gli over 50. Si poteva fare anche per chi ha meno anni, ma è un passo nella giusta direzione del rigore. Sullaleinvece sono, neiavremo comunquein Dad. Si poteva introdurre il green pass per tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio con il tampone per i non vaccinati”. Così il sindaco di Pesaro, Matteo, sulle nuoveimposte daldopo il Consiglio dei ministri di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.