Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Vittorio Si Innamora! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: nel corso Delle puntate in onda nel 2022, Vittorio si allontana da Tina ma intraprende una relazione con una donna, innamorandosi di lei. Intanto la verità su Gloria è molto vicina… Il Paradiso Delle Signore sta per regalare al pubblico tanti colpi di scena nel corso del 2022. Al centro dell’attenzione, in particolar modo, c’è Vittorio, che dopo l’addio a Marta e il temporaneo avvicinamento a Tina, sembra essersi innamorato di un’altra donna. Intanto, resta ancora in ballo la questione di Ezio e Veronica. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Vittorio ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 6 gennaio 2022)Il: nel corsopuntate in onda nel 2022,si allontana da Tina ma intraprende una relazione con una donna, innamorandosi di lei. Intanto la verità su Gloria è molto vicina… Ilsta per regalare al pubblico tanti colpi di scena nel corso del 2022. Al centro dell’attenzione, in particolar modo, c’è, che dopo l’addio a Marta e il temporaneo avvicinamento a Tina, sembra essersi innamorato di un’altra donna. Intanto, resta ancora in ballo la questione di Ezio e Veronica. Ecco che cosa sta per succedere.Il...

