Covid, un altro positivo nel Napoli. Dopo Elmas, Osimhen e Lozano si contagia anche Malcuit (Di martedì 4 gennaio 2022) Una buona notizia da una parte, una cattiva dall’altra. In casa Napoli Andrea Petagna e’ risultato negativo al tampone Dopo aver eseguito i controlli di fine quarantena, mentre Kevin Malcuit si aggiunge alla lista dei positivi azzurri, gia’ composta da Elmas, Osimhen e Lozano. Lo ha da poco comunicato il club partenopeo, sottolineando come il terzino, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, sia totalmente asintomatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Una buona notizia da una parte, una cattiva dall’altra. In casaAndrea Petagna e’ risultato negativo al tamponeaver eseguito i controlli di fine quarantena, mentre Kevinsi aggiunge alla lista dei positivi azzurri, gia’ composta da. Lo ha da poco comunicato il club partenopeo, sottolineando come il terzino, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, sia totalmente asintomatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

