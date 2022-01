Covid, sempre più importante la figura del medico competente. Ma tra costi e lentezze burocratiche non tutti i presidi lo coinvolgono (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sulla carta c’è. Nella realtà pochi docenti sanno chi è. Molti non l’hanno mai visto. Eppure per molti distretti sanitari è lui a dover segnalare, in accordo con il preside, il lavoratore positivo. Ed è a lui che gli insegnanti, contatti stretti di persone ammalate di Covid, devono comunicare di essere in isolamento. Stiamo parlando del medico competente. Tra i dipendenti di ogni singolo istituto tutti hanno sentito parlare di questa figura nei corsi sulla sicurezza. Anche maestri, professori, collaboratori scolastici hanno avuto modo di ascoltare ingegneri o dirigenti che citano la presenza del medico competente tra i banchi. Tutto è normato dal Decreto legislativo 81/2008, che prevede anche a scuola come in qualsiasi azienda, la nomina del medico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sulla carta c’è. Nella realtà pochi docenti sanno chi è. Molti non l’hanno mai visto. Eppure per molti distretti sanitari è lui a dover segnalare, in accordo con il preside, il lavoratore positivo. Ed è a lui che gli insegnanti, contatti stretti di persone ammalate di, devono comunicare di essere in isolamento. Stiamo parlando del. Tra i dipendenti di ogni singolo istitutohanno sentito parlare di questanei corsi sulla sicurezza. Anche maestri, professori, collaboratori scolastici hanno avuto modo di ascoltare ingegneri o dirigenti che citano la presenza deltra i banchi. Tutto è normato dal Decreto legislativo 81/2008, che prevede anche a scuola come in qualsiasi azienda, la nomina del...

