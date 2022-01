“Cafona | va cacciata” GF Vip | rivolta social contro Katia Ricciarelli dopo i fatti su Manuel Bortuzzo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Polemica al Grande Fratello tra, suiche sembra pronto a lasciare presto la Casa. Nei giorni scorsi ha inrivelato un dettaglio sulla sua permanenza al GF Vip 6 alle amiche della Casa. Premettendo che la data della finale è in programma per il prossimo 14 marzo, parlando cone Carmen Russo il nuotatore ha detto che uscirà prima. Molto prima. Anzi, fra pochi giorni, a dirla tutta. “Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, ha detto. E a contiin effetti il 14 è venerdì e il 17 lunedì: due date, come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cafona cacciata

Caffeina Magazine

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati mandati via da un locale parigino per essere arrivati in ritardo. Lei ha denunciato l'accaduto ...Giulia e Pierpaolo si sono goduti questi ultimi giorni in totale relax e all’insegna del divertimento. Mentre Pierpaolo sarà impegnato in una serata a Potenza dove potrà incontrare i fan e scattare qu ...