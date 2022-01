Il presidente Putin al posto di Mattarella fa il discorso di Capodanno in italiano: il video (parodia) è virale (Di domenica 2 gennaio 2022) Come sarebbe stato il discorso di Capodanno agli italiani pronunciato dal presidente russo Putin al posto di Mattarella? In Russia una trasmissione comica di successo ha realizzato questa surreale ipotsi. Ecco il risultato: quella che sentite è la vera voce di Putin che, grazie a un software particolare, parla in italiano. La tramissione in questione si chiama “Ciao, 2021!”. E come l’anno scorso la tv italiana (più o meno) è di nuovo protagonista in Russia. Come il 31 dicembre 2020, la trasmissione Vechernyj Urgant condotta da Ivan Urgant – che torna a trasformarsi nel conduttore Giovanni Urgant – con una puntata speciale saluta il nuovo anno regalando uno show che sembra la sintesi della tv e della musica italiana anni ’70 e ’80. Personaggi e titoli ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Come sarebbe stato ildiagli italiani pronunciato dalrussoaldi? In Russia una trasmissione comica di successo ha realizzato questa surreale ipotsi. Ecco il risultato: quella che sentite è la vera voce diche, grazie a un software particolare, parla in. La tramissione in questione si chiama “Ciao, 2021!”. E come l’anno scorso la tv italiana (più o meno) è di nuovo protagonista in Russia. Come il 31 dicembre 2020, la trasmissione Vechernyj Urgant condotta da Ivan Urgant – che torna a trasformarsi nel conduttore Giovanni Urgant – con una puntata speciale saluta il nuovo anno regalando uno show che sembra la sintesi della tv e della musica italiana anni ’70 e ’80. Personaggi e titoli ...

Advertising

berlusconi : Ho avuto una lunga e cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Oltre agli augu… - SecolodItalia1 : Il presidente Putin al posto di Mattarella fa il discorso di Capodanno in italiano: il video (parodia) è virale… - Walter80354487 : RT @Russ_Warrior: «Cari amici! Vi auguro un felice anno nuovo!», il messaggio di fine anno del 'presidente Putin' agli Italiani. https://t… - FarEasterner : RT @eternoritorvno: Salvini che guarda il video di Putin: Grazie Presidente. Il mio Presidente. - FarEasterner : RT @cosimocalabres5: @berlusconi Sicuro che Berlusconi non ha parlato con Putin di armi, mafia, di avere dalla Russia aiuto politico per ar… -