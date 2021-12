Napoli, Tuanzebe vicinissimo. Giuntoli pronto a chiudere entro domenica (Di venerdì 31 dicembre 2021) Axel Tuanzebe vicinissimo al Napoli. Cristiano Giuntoli sta per mandare in porto una nuova operazione alla Anguissa. Tuanzebe-Napoli: CI SIAMO Il Napoli è pronto a regalare a Spalletti un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riporta TMW, Axel Tuanzebe è ad un passo dalla squadra partenopea “Cristiano Giuntoli starebbe definendo i dettagli dell’operazione che porterà il difensore alla corte di Luciano Spalletti per rinforzare la difesa, rimasta orfana di Kostas Manolas. E’ un’operazione alla Anguissa, il club azzurro strapperà il calciatore in prestito allo United, con diritto di riscatto già fissato. Il club partenopeo e il Manchester United stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Axelal. Cristianosta per mandare in porto una nuova operazione alla Anguissa.: CI SIAMO Ila regalare a Spalletti un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riporta TMW, Axelè ad un passo dalla squadra partenopea “Cristianostarebbe definendo i dettagli dell’operazione che porterà il difensore alla corte di Luciano Spalletti per rinforzare la difesa, rimasta orfana di Kostas Manolas. E’ un’operazione alla Anguissa, il club azzurro strapperà il calciatore in prestito allo United, con diritto di riscatto già fissato. Il club partenopeo e il Manchester United stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto, ...

