Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 20 | 30

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEBIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA FLAMINIA, TRAFFICO RALLENTATO AL KM 18.5OO CIRCA DIREZIONE RIANO PERCORRENDO VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO, CHE CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’, E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...