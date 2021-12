Vedano Olona: centro Fontanelle verso un futuro da cittadella emergenze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Regione Lombardia ha messo a disposizione della Provincia di Varese 2,5 milioni per implementare il polo d’emergenza che ospita la Protezione civile alle Fontanelle di Vedano Olona e farne la cittadella delle emergenze. “Questo momento – ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia – vuole anche essere un ringraziamento da parte di Regione per i tanti volontari che si sono spesi durante la pandemia. Mi piace parlare di sistema di volontariato. Ovvero una squadra di uomini e donne che a titolo gratuito hanno speso il loro tempo a servizio della comunità durante uno dei periodi più bui della nostra storia. Rappresentano una risorsa preziosa che deve essere salvaguardata”. Grazie allo stanziamento vengono poste le condizioni per trasformare l’area delle ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Regione Lombardia ha messo a disposizione della Provincia di Varese 2,5 milioni per implementare il polo d’emergenza che ospita la Protezione civile alledie farne ladelle. “Questo momento – ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia – vuole anche essere un ringraziamento da parte di Regione per i tanti volontari che si sono spesi durante la pandemia. Mi piace parlare di sistema di volontariato. Ovvero una squadra di uomini e donne che a titolo gratuito hanno speso il loro tempo a servizio della comunità durante uno dei periodi più bui della nostra storia. Rappresentano una risorsa preziosa che deve essere salvaguardata”. Grazie allo stanziamento vengono poste le condizioni per trasformare l’area delle ...

