Palazzina crollata a Pieve a Nievole | più gravi le condizioni del 52enne

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)(Pistoia), 29 dicembre 2021 - Sono più serie di quanto fosse emerso in un primo momento ledelcoinvolto nell'esplosione delladi. Insieme ...

Advertising

buonweekend : RT @TgrRaiToscana: Crollata una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Illesi gli abitanti, usciti dalle case poco prima del… - askanews_ita : Le immagini della palazzina crollata nel Pistoiese - news_mondo_h24 : Palazzina crollata a Pieve a Nievole, due feriti - Affaritaliani : Crollata una palazzina nel Pistoiese: illesi i residenti - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Crollata una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Illesi gli abitanti, usciti dalle case poco prima del… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzina crollata

Pieve a Nievole (Pistoia), 29 dicembre 2021 - Sono più serie di quanto fosse emerso in un primo momento le condizioni del 52enne coinvolto nell'esplosione delladi Pieve a Nievole . Insieme alla madre novantenne l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pescia ma, secondo quanto riferisce la sindaca di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, il 52enne ...Il crollo, forse dovuto ad una fuga di gas, è avvenuto alle prime ore di stamani. Unadi due piani èverso le 5:45 di stamani a Pieve a Nievole, nel Pistoiese. Il crollo potrebbe essere dovuto ad una fuga di gas gpl. Sul luogo dell'accaduto sono sopraggiunti i Vigili ...L'uomo, ricoverato a Pescia con la madre novantenne, potrebbe essere trasferito per accertamenti al Centro grandi ustionati di Cisanello ...Crolla palazzina in Valdinievole, le immagini sono scioccanti. I vigili del Fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini e un' autoscala ...