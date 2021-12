Premier League 2021 2022 | il Southampton frena il Tottenham di Conte | il Watford di Ranieri ancora ko

Leggi su sportface

(Di martedì 28 dicembre 2021) Pomeriggio amaro per i tecnici italiani della. Si ferma la corsa deldi Antonio, chein casa del. E’ 1-1 al St. Mary Stadium per effetto del gol iniziale di Ward-Prowse, il migliore in campo quest’oggi, al quale ha risposto su rigore il solito Harry Kane.stualmente, Salisu aveva beccato il secondo giallo e dunque l’espulsione. C’è tutto un tempo da giocare in superiorità numerica per gli Spurs, ma nella ripresa c’è tanta sfortuna: due i gol annullati, uno a Kane col Var per fuorigioco e l’altro a Doherty per fallo in attacco, nel finale anche un tiro a botta sicura che viene salvato con un colpo di testa spettacolare da Walker-Peters. E’ 1-1 il punteggio finale e i Cows rallentano: sesto posto per i londinesi con ...