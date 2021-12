Sci | Paris alla vigilia di Bormio | Darò tutto

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, Dominik #Paris: “La discesa di Bormio sarà come una partita a poker” - infoitsport : Sci alpino, Niels Hintermann è il più veloce nella seconda prova discesa Bormio, 6° Marsaglia davanti a Paris e Zaz… - Gazzetta_it : Discesa di Bormio, nella seconda prova Marsaglia e Paris senza forzare. Sorpresa Zazzi #fisski - sportface2016 : #Sci alpino, #Paris dopo la seconda prova cronometrata della discesa a #Bormio: 'Ho preso le misure' - zazoomblog : Sci alpino seconda prova discesa Bormio 2021: Hintermann primo bene Marsaglia e Paris - #alpino #seconda #prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Paris

: "Darò tutto" Marsaglia esembrano quelli più in palla della compagine azzurra, Matteo primo ieri e sesto oggi, mentre l'altoatesino è settimo. Le sue impressioni alla vigilia: "Ho ...Dominik, sei volte vincitore a Bormio, prova a raccontare le sue sensazioni dopo la sessione di allenamento odierna, nella quale ha tirato i remi in barca molto prima del traguardo. "Ho provato un po' ...L’altoatesino si presenta alla discesa di domani con il settimo tempo nella seconda prova: pista ghiacciata che non concede spazio a errori ...BORMIO. Finita la brevissima pausa natalizia, le gare di coppa del mondo di sci riprendono domani, 28 dicembre, a Bormio con una libera maschile da brividi, mentre le donne sono in Austria, a Lienz, p ...