Cagliari | i movimenti per la difesa | Godin e Caceres in uscita | novità sul fronte arrivi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L’addio diobbliga ilad andare alla ricerca di forze fresche per laIldeve sistemare la fase difensiva, soprattutto per le cessioni imminenti di. I due epurati della lista del Ds Capozucca. Vicino ai rossoblù è Mattia Lovato, in prestito dall’Atalanta. Ma i nomi non sarebbero finiti qua: Goldaniga e Calafiori altri potenziali acquisti per il mercato di gennaio dei sardi. Due pedine importanti e che potrebbero dare man forte a Mazzarri nella lotta alla salvezza. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

