Altro che #LoveWins

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergoglio parla alla sinistra liberal. Ma la sinistra liberal lo capisce? La famiglia di cui il Papa parla all’Angelus, lamentando la crisi demografica, infatti, è molto diversa rispetto a quella a cui ci ha abituato una certa narrazione progressista. Fischieranno le orecchie a quanti vanno in visibilio per l’anticapitalismo di Bergoglio o che si scandalizzano per la parola “patria”, derubricata a koinè meloniana, e invece utilizzata proprio dal Pontefice? Già, perché la famiglia di Bergoglio rimanda a quella società naturale fondata sul matrimonio, prevista dalla nostra Costituzione, che - pur non essendo in antitesi - è ben altra cosa rispetto alla nuova famiglia di cui si sono occupati gli opinionisti recentemente. Negli ultimi anni, ha prevalso una narrazione incentrata sull’Eros e sul diritto dell’individuo all’autorealizzazione, che ha alimentato essenzialmente quell’edonismo ...