L' erto Colle | tra nonno Mario e bisnonno Silvio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il senso dei nonni (e dei bisnonni) per il Quirinale.Draghi ieri in conferenza stampa ha avuto (e sapientemente usato) un guizzo di umanità: “Sono unal servizio delle istituzioni”. Oltre il premier di un governo apprezzato trasversalmente, oltre la personalità che secondo l’Economist ha fatto fare all’Italia il salto di qualità, oltre il banchiere centrale che si preoccupa dei prezzi del gas e smonta pezzetto per pezzetto il superbonus, c’è appunto un. Al servizio, prima di tutto, dei nipotini. E sarà un caso se proprio mentre ne stoppava con un “no grazie” il percorso, il principale competitorBerlusconi rivelava a sorpresa la caratura di bis. Nel senso che la primogenita di Pier, dunque nipote del Cavaliere, è diventata a sua volta – ad aprile, ...