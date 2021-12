Roma, va in palestra con la droga: trovati nel borsone diversi chili di cocaina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma. Andava in palestra, o quantomeno così suggerivano le apparenze. In realtà, il soggetto non aveva la minima intenzione di fare allenamento fisico, ma stava lavorando per trasportare la droga nel quartiere. Gli investigatori del III Distretto di PS Fidene, nel corso di specifici servizi antidroga, hanno tenuto sotto osservazione via Flores e poi hanno lì controllato un 27enne con una borsa da palestra. Leggi anche: Roma Criminale, festino in casa con hashish, coca e pistole: nei guai due uomini e una donna In palestra con la coca a Roma Il ragazzo, all’interno della stessa borsa, nascondeva 5 panetti di cocaina dal peso complessivo di 5,5 Kg. Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021). Andava in, o quantomeno così suggerivano le apparenze. In realtà, il soggetto non aveva la minima intenzione di fare allenamento fisico, ma stava lavorando per trasportare lanel quartiere. Gli investigatori del III Distretto di PS Fidene, nel corso di specifici servizi anti, hanno tenuto sotto osservazione via Flores e poi hanno lì controllato un 27enne con una borsa da. Leggi anche:Criminale, festino in casa con hashish, coca e pistole: nei guai due uomini e una donna Incon la coca aIl ragazzo, all’interno della stessa borsa, nascondeva 5 panetti didal peso complessivo di 5,5 Kg. Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ...

Roma, lotta alla droga, retata di 12 pusher (AGR) L’attività antidroga della Polizia di Stato sul territorio della capitale ha portato all’arresto in flagranza di reato, negli ultimi giorni, di 12 persone. Gli investigatori del III Distretto di ...

