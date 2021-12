Tamponi | è guerra nel governo Pure Regioni | sindaci e esperti si ribellano all’idea di Draghi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 dicembre 2021), vaccini e divieti: ènel. E anche i governatori, ie glisidi nuovi diktat di, che annuncia nuove strette all’orizzonte. A una spicciolata di giorni da Natale, l’allerta del premier su «possibili nuove misure». E quel richiamo alla necessità di «continuare a stare attenti», si allinea perfettamente anche al richiamo stringente del presidente Mattarella che, nelle scorse ore, ha dichiarato nitidamente: «Avanti con l’unità nazionale. Troppo spazio ai No Vax sui media». Ep, sulla vexata quaestio dei test in seno alè in corso unaserrata. Senza esclusione di colpi…: ènel ...