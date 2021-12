Sorelle morte a Roma | l’appello del papà | ‘Aiutateci | chi sa qualcosa parli’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 dicembre 2021) In pochi istanti le sue amate figlie ‘divine’ come ama definirle sono volate via. Con loro in quel tragico incidente di domenica mattina all’alba in via Cilicia si sono spezzati tutti i sogni, i progetti del futuro: il loro cuore, quello di Antonella e Lorena Flores, duedi 23 e 19 anni, ha smesso di battere e aLuis non resta che sopravvivere a quel dolore troppo grande e innaturale per un genitore. Al dolore, però, si aggiunge la forza di trovare la verità, di non rassegnarsi per capire cosa sia davvero successo, come e perché Antonella, che guidava l’auto, abbia perso il controllo della Peugeot 307 e si sia schiantata contro un albero. Un impatto fatale e violento che non ha lasciato scampo a lei e alla sorella, due ragazze così unite che poco prima avevano festeggiato in un locale dila laurea di un’amica. Una ...