Pronta per il Senato la manovra: si vota la fiducia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano gli incontri tra il governo e la maggioranza per trovare una mediazione sugli emendamenti più caldi. Il testo approderà non prima di giovedì in Aula, dove sarà la votata la fiducia per poi incassare il via libera del Parlamento poco prima di Capodanno e a un passo dall'esercizio provvisorio. Nel fine settimana sono continuati i lavori sulla legge di Bilancio e si è raggiunto un accordo sul superbonus per cancellare l'Isee di 25.000 euro sulle villette e includere un rinnovo dell'incentivo sul fotovoltaico e le barriere architettoniche. Manca però ancora l'ok della Ragioneria di Stato, che dovrà formalizzare e validare i conti. Ma non solo di 110% si è parlato. Un accordo è arrivato anche su altri temi come il bonus mobili, gli anticipi pensionistici e molto altro. Bonus mobili Il bonus mobili diventa più generoso ma solo per il 2022. La ...

