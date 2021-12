Lunedì nero per i mercati: pesano variante Omicron e nuovi lockdown (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo settimane contraddistinte da forte volatilità, molti investitori stavano aspettando un rally di Natale per concludere in maniera positiva un anno brillante per i listini azionari. L’avanzare della variante Omicron ha però rovinato i piani e i mercati stanno mostrando significative perdite a ogni latitudine. Il trend è quello di una classica giornata “no” per i mercati, con il valore delle azioni e del petrolio in picchiata e la crescita per il valore dei titoli di Stato americani e del dollaro. C’è però chi segnala cautela nel leggere un cambio di direzione delle borse nel sell-off odierno. “Il mercato sta abbassando le sue aspettative di crescita a causa della variante Omicron e la minore liquidità di fine anno sta potenzialmente amplificando le mosse, quindi dobbiamo stare un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo settimane contraddistinte da forte volatilità, molti investitori stavano aspettando un rally di Natale per concludere in maniera positiva un anno brillante per i listini azionari. L’avanzare dellaha però rovinato i piani e istanno mostrando significative perdite a ogni latitudine. Il trend è quello di una classica giornata “no” per i, con il valore delle azioni e del petrolio in picchiata e la crescita per il valore dei titoli di Stato americani e del dollaro. C’è però chi segnala cautela nel leggere un cambio di direzione delle borse nel sell-off odierno. “Il mercato sta abbassando le sue aspettative di crescita a causa dellae la minore liquidità di fine anno sta potenzialmente amplificando le mosse, quindi dobbiamo stare un ...

Advertising

telodogratis : Lunedì nero per i mercati: pesano variante Omicron e altre cause - cafifal : Clima da lunedì nero, lo stop al maxi piano Usa e lo spettro lockdown piegano le Borse - Il Sole 24 ORE @sole24ore - FIRSTonlineTwit : Borse, lunedì nero: Milano è la peggiore - FIRSTonline - FabiowFlorio : Clima da lunedì nero, lo stop al maxi piano Usa e il taglio dei tassi cinesi affondano le Borse Vuol dire che ai c… - Eddie_Poker : Borse, lunedì nero per l'Europa. Torna la paura per nuove chiusure - -