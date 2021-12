Graziano Mesina è stato arrestato | era latitante dal luglio 2020

(Di sabato 18 dicembre 2021)arre: nel corso della notte i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arrestodal, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari.aveva abbandonato la sua casa a Orgosolo il 2di un anno fa, di sera, appena poco prima che gli venisse notificato l’ordine di carcerazione emesso dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...

È stato arrestato dai carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' -, latitante da luglio 2020.deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari.... del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte, latitante da luglio 2020. ...Questa volta la latitanza di Graziano Mesina, 79enne, è durata poco più di un anno. E di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i ...I carabinieri del Ros hanno arrestato Graziano Mesina. Il super latitante, resosi irreperibile da luglio 2020, è stato rintracciato nella notte in un’operazione dei militari del Ros in collaborazione ...