Roma, vendeva merce contraffatta: nei guai 41enne del Senegal (Di venerdì 17 dicembre 2021) Detenzione e vendita di merce contraffatta, queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo Senegalese di 41 anni. Il 41enne è stato fermato quest mattina da una pattuglia del gruppo di sicurezza sociale urbana che- a seguito di un controllo- ha trovato a bordo della vettura sulla quale viaggiava un' ingente quantitativo di prodotti contraffatti. Leggi anche:Roma, lotta all'abusivismo commerciale: sequestrati 4.500 articoli falsi, un arresto Viaggia con l'auto piena di prodotti contraffatti, fermato un uomo Era in servizio di controllo in zona Eur, la pattuglia del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana ) della Polizia Locale di Roma Capitale, che questa mattina ha fermato in Viale America un uomo di nazionalità Senegalese di 41 anni. L'uomo era a bordo di ...

