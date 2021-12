Covid | viaggi e tamponi | “Paesi Ue vogliono coordinarsi”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sulle restrizioni per inell’Ue, cone test, “c’è una responsabilità nazionale: è possibile per gli Stati adottare misure aggiuntive. Ma ho l’impressione che ci sia la volontà die di avere un approccio comune, assicurandoci di avere un approccio coerente alla mobilità all’interno dell’Ue e anche nei confronti deiterzi”. Lo assicura il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del summit. “E’ importante basare le nostre decisioni su dati scientifici oggettivi: aspettiamo maggiori informazioni. Gli scienziati forniranno certamente informazioni più stabili sulla situazione”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

Macron chiude aida e per il Regno Unito, ma si dissocia da Atene e Roma Nel quadro di un Consiglio Europeo, infastidito dalle fughe in avanti nel contrasto al, il presidente francese ......e non mini il funzionamento del mercato interno e ostacoli in modo sproporzionato la libera circolazione tra Stati membri o identro l'Ue". Quanto specificamente al certificato digitale...(LaPresse) - L'ordinanza del ministero della Salute e le nuove restrizioni ai viaggi e al turismo rischiano di mettere in ginocchio uno dei settori che più ...Test alle frontiere per vaccinati. Atene segue Roma, ma Parigi dice no: "Minaccia allo spazio comune europeo". La Francia sospende però tutti i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito, mentre la ...