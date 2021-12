Justine Mattera: “Mia sorella operata al cuore d’urgenza, dovevano ricostruire l’aorta” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Mia sorella Jessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili. A 48 anni, mia sorella si è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un’intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta”. Queste le parole di Justine Mattera che è volata negli Stati Uniti per stare vicino a Jessica, sua sorella minore (Justine ha 50 anni, Jessica è nata 21 mesi dopo). “Mia sorella ha optato per un intervento all’avanguardia dove usano dei tessuti di maiale e mucca per costruire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “MiaJessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suoe ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili. A 48 anni, miasi è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un’intervento di urgenza, e la sostituzione del”. Queste le parole diche è volata negli Stati Uniti per stare vicino a Jessica, suaminore (ha 50 anni, Jessica è nata 21 mesi dopo). “Miaha optato per un intervento all’avanguardia dove usano dei tessuti di maiale e mucca per costruire ...

