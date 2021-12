Sollevamento pesi, Mondiali 2021: Ucraina e Iran si spartiscono i titoli in palio nel day-9 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nona e terzultima giornata di gara che va ufficialmente in archivio a Tashkent, in Uzbekistan, per i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2021, rassegna iridata che chiude di fatto la stagione olimpica. Nel day-9 sono stati assegnate le medaglie nelle categorie non olimpiche -81 kg femminili e -102 kg maschili. Tris di ori per l’Ucraina Alina Marushchak, che completa così la doppietta Europeo-Mondiale nello stesso anno solare imponendosi quest’oggi con un totale di 248 kg, frutto di uno strappo da 113 kg e di uno slancio da 135 kg. Seconda posizione nella combinata per la colombiana Valeria Rivas Mosquera con 239 kg (105+134), mentre completa il podio la sud coreana Kim Iseul con 238 kg (108+130). Primo titolo iridato di totale della manifestazione anche per l’Iran, grazie al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nona e terzultima giornata di gara che va ufficialmente in archivio a Tashkent, in Uzbekistan, per i Campionatidi, rassegna iridata che chiude di fatto la stagione olimpica. Nel day-9 sono stati assegnate le medaglie nelle categorie non olimpiche -81 kg femminili e -102 kg maschili. Tris di ori per l’Alina Marushchak, che completa così la doppietta Europeo-Mondiale nello stesso anno solare imponendosi quest’oggi con un totale di 248 kg, frutto di uno strappo da 113 kg e di uno slancio da 135 kg. Seconda posizione nella combinata per la colombiana Valeria Rivas Mosquera con 239 kg (105+134), mentre completa il podio la sud coreana Kim Iseul con 238 kg (108+130). Primo titolo iridato di totale della manifestazione anche per l’, grazie al ...

