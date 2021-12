LIVE Maribor-Civitanova 18-25 16-25 7-11 | Champions League volley in DIRETTA | i ragazzi di Blengini dominano in lungo e in largo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-11 Errore di Gergye in attacco. 7-10 Primo tempo mascherato di Anzani! 7-9 Fallo di linea di Gabi Garcia che dilapida questo contrattacco. 6-9 Anzani!! Muro vincente su Ikhbayri. 6-8 GABI GARCIA!! SFONDA ANCORA! 6-7 Ikhbayri! Parallela splendida! Si accende il palazzetto di! 5-7 Donik sulle mani del muro! 4-7. Stavolta esagera con la profondità Gabi Garcia. 3-7. Ace di Gabi Garcia! Va come un treno la Lube. 3-6. De Cecco verso Anzani che aggiusta il pallone con una splendida finta. 3-5 Ikhbayri trova gli ultimi centimetri di campo sull’attacco. 2-5 Ancora una botta terrificante!! Chiama time-out ilper disperazione. 2-4 Ace di Simon!! Che sventola! 2-3. Errore al servizio per Krzic: l’ottavo persu questo ...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di Maribor-Civitanova, seconda giornata del Gruppo C della Champions League di volley 2021-2022. Civitanova che ha il dovere di tornare con la testa sugli impegni continentali dopo le scorie... La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv; in DIRETTA scritta su OA Sport.