Ferlinghetti, una vita per la poesia: arriva in Italia il documentario su un protagonista della beat generation (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Erika Basile A dieci mesi dalla scomparsa di Lawrence Ferlinghetti, possiamo rivederlo e riascoltarlo in “Lawrence. A Lifetime in Poetry”, un documentario realizzato da Giada Diano, traduttrice e sua biografa ufficiale, ed Elisa Polimeni, filmaker e curatrice delle mostre d’arte e retrospettive a lui dedicate. Il profondo legame di amicizia, che le ha unite al poeta, pittore, editore e libraio, restituisce una “confessione” intima e spontanea, che segue il ritmo delle emozioni, senza nessun filtro. Il documentario, presentato in anteprima a San Francisco il 24 marzo 2019, per il suo centesimo compleanno, e nel dicembre dello stesso anno, in occasione del concerto di Omar Pedrini al Fabrique di Milano, ha debuttato al 62° Festival dei Popoli e ora è finalmente distribuito nelle sale da Garden Film. Lo sguardo gentile e irriverente, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Erika Basile A dieci mesi dalla scomparsa di Lawrence, possiamo rivederlo e riascoltarlo in “Lawrence. A Lifetime in Poetry”, unrealizzato da Giada Diano, traduttrice e sua biografa ufficiale, ed Elisa Polimeni, filmaker e curatrice delle mostre d’arte e retrospettive a lui dedicate. Il profondo legame di amicizia, che le ha unite al poeta, pittore, editore e libraio, restituisce una “confessione” intima e spontanea, che segue il ritmo delle emozioni, senza nessun filtro. Il, presentato in anteprima a San Francisco il 24 marzo 2019, per il suo centesimo compleanno, e nel dicembre dello stesso anno, in occasione del concerto di Omar Pedrini al Fabrique di Milano, ha debuttato al 62° Festival dei Popoli e ora è finalmente distribuito nelle sale da Garden Film. Lo sguardo gentile e irriverente, ...

Advertising

komasafarina : RT @Gandalf1948: «Una scala capovolta appoggiata al cielo Un'onda che sta per infrangersi su una spiaggia Un uccello in volo che sta per gr… - Gandalf1948 : «Una scala capovolta appoggiata al cielo Un'onda che sta per infrangersi su una spiaggia Un uccello in volo che sta… - compgirodivite : «Lawrence», il documentario sul poeta Ferlinghetti, storia di una vita formidabile e scapigliata - reead701 : RT @leboudoird: “Sento che c'è un angelo in me' diceva 'che io scandalizzo sempre' Poi sorrideva e distoglieva lo sguardo Accendeva una sig… - 96a102eb1dd142d : RT @Romina_Arena: Il #26marzo 1930 nasceva Gregory Corso, poeta simbolo della beat generation scoperto da Allen Ginsberg dopo una giovinezz… -