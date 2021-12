GFVip, Delia Duran e il 'fuorionda' furioso con Alex Belli: 'Hai tro*****, si vede tutto!' (Di martedì 14 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip Alex Belli si è confrontato con Delia Duran , tornata per la terza volta in casa per discutere del suo rapporto con la coinquilina Soleil Sorge . Leggi anche > GFVip, Delia ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vipsi è confrontato con, tornata per la terza volta in casa per discutere del suo rapporto con la coinquilina Soleil Sorge . Leggi anche >...

Advertising

GrandeFratello : 'Non me lo sarei ripreso neanche sotto tortura'. Sonia dice la sua sul ricongiungimento tra Alex e Delia. #GFVIP - Andunellakat : RT @_altezzosa_: Comunque Delia che dice:”Ho una dignità” mi fa morire?? #gfvip #teamsoleil - miryam8506 : RT @LightWitch89: #gfvip Comunque Delia ha ragione hanno trombato anche più di una volta, questa una delle tante (infatti poi la notte hann… - martimessi9 : RT @Jessica196j: NON ALEX CHE CHIAMA ANCORA SOLEIL E DELIA CHE LO FULMINA DICENDOGLI 'CONTINUI?' CHE MERAVIGLIAAAAAA 22% DI SHARE A MANI BA… - wilmington_girl : Inutile dirvi che Gianmaria c'ha messo il carico. Ringrazio Valeria che è l'unica che ha capito che Sole non c'entr… -