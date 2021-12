Papa Francesco "argine contro la laicità". Antonio Socci ribalta il quadro: "Perché ora lo difendo" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi è l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Jorge Maria Bergoglio, che venerdì 17 dicembre compirà 85 anni. Non so se, in cuor suo, farà un primo bilancio del suo pontificato (gli analisti hanno già cominciato). Di certo è gravoso guidare la Chiesa nella tempesta di questi anni, assistere a una così galoppante scristianizzazione (in un mondo che sembra impazzito) e trovarsi sempre esposto agli attacchi dei demonizzatori e alle lusinghe degli adulatori (non so cosa è peggio). Sono arrivati a imputargli pure il vaccino, come fosse una sua colpa e non una protezione dalla pandemia (peraltro è il vaccino di Trump, non certo del Papa). Anche ieri un giornale lo ha accusato di non dire nulla sul prossimo dibattito parlamentare italiano relativo all'eutanasia, quando proprio l'altro ieri, parlando ai giuristi cattolici, il Papa aveva implorato i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi è l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Jorge Maria Bergoglio, che venerdì 17 dicembre compirà 85 anni. Non so se, in cuor suo, farà un primo bilancio del suo pontificato (gli analisti hanno già cominciato). Di certo è gravoso guidare la Chiesa nella tempesta di questi anni, assistere a una così galoppante scristianizzazione (in un mondo che sembra impazzito) e trovarsi sempre esposto agli attacchi dei demonizzatori e alle lusinghe degli adulatori (non so cosa è peggio). Sono arrivati a imputargli pure il vaccino, come fosse una sua colpa e non una protezione dalla pandemia (peraltro è il vaccino di Trump, non certo del). Anche ieri un giornale lo ha accusato di non dire nulla sul prossimo dibattito parlamentare italiano relativo all'eutanasia, quando proprio l'altro ieri, parlando ai giuristi cattolici, ilaveva implorato i ...

