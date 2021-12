Un posto al sole, spoiler: Michele e Silvia si riavvicinano (Di sabato 11 dicembre 2021) In casa Saviani si verificherà un vero e proprio colpo di scena, come segnalano gli spoiler di Un posto al sole. Nel corso delle prossime puntate, infatti, si ribalterà la situazione tra Michele e Silvia. I due coniugi, infatti, dopo essere ritornati insieme, hanno poi deciso nuovamente di separarsi quando la Graziani è stata ricontattata da Giancarlo che le ha annunciato la sua decisione di partire e lasciare per sempre Napoli. La donna è rimasta molto turbata e il marito ha colto il suo stato d'animo incalzandola affinché condividesse con lui il proprio turbamento. A quel punto, messa alle strette, Silvia ha confessato a Michele di essere rimasta colpita dal suo incontro con Todisco e il giornalista le ha comunicato la sua volontà di chiudere il loro matrimonio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 dicembre 2021) In casa Saviani si verificherà un vero e proprio colpo di scena, come segnalano glidi Unal. Nel corso delle prossime puntate, infatti, si ribalterà la situazione tra. I due coniugi, infatti, dopo essere ritornati insieme, hanno poi deciso nuovamente di separarsi quando la Graziani è stata ricontattata da Giancarlo che le ha annunciato la sua decisione di partire e lasciare per sempre Napoli. La donna è rimasta molto turbata e il marito ha colto il suo stato d'animo incalzandola affinché condividesse con lui il proprio turbamento. A quel punto, messa alle strette,ha confessato adi essere rimasta colpita dal suo incontro con Todisco e il giornalista le ha comunicato la sua volontà di chiudere il loro matrimonio ...

Advertising

krys13488 : RT @Nathan_Ortega92: Prevedere dei vagoni treno per sole donne è la sconfitta di una società civile. Gli uomini dovrebbero imparare a tener… - anis_epis : RT @Segnoditerra_1: Piuttosto che salire su un vagone di sole donne giro con la mazza da baseball come nei guerrieri della notte. Io HO IL… - acquachescorre_ : RT @nuclearfamily: io sulle carrozze per sole donne non ci voglio salire e nemmeno voglio stare in una carrozza di womini bio allevati a te… - Ariesletmego20 : Puttanata il vagone per sole donne non voglio essere messa in un posto con sole donne voglio un posto dove se un uo… - Elena20573723 : RT @Marizzzbin: Se potessi evitare anche solo quei secondi di angoscia che mi prendono ogni volta che un uomo mi passa vicino in treno con… -