La consapevolezza del Greuther Fürth: un punto in 14 partite di Bundesliga, ma nessun dramma (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 2021 non è ancora finito ma in casa del Greuther Fürth tutti sanno già cosa riserverà loro il prossimo anno: la retrocessione nella Zweite Bundesliga. La squadra tedesca sta andando così male da risultare una seria candidata per battere il poco invidiabile record di peggior prestazione del millennio in uno dei cinque grandi campionati europei. Con un punto raccolto in 14 partite e una media di 0,07 punti a incontro, il club della Franconia è attualmente la Cenerentola d’Europa. Dal 21 agosto, data del pareggio casalingo contro l’Arminia Bielefeld, per il Greuther Fürth sono arrivate solo sconfitte, alcune al limite dell’umiliante come il 6-3 contro l’Hoffenheim e il 7-1 in casa del Bayer Leverkusen. Numeri che palesano l’inadeguatezza della squadra a certi livelli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Il 2021 non è ancora finito ma in casa deltutti sanno già cosa riserverà loro il prossimo anno: la retrocessione nella Zweite. La squadra tedesca sta andando così male da risultare una seria candidata per battere il poco invidiabile record di peggior prestazione del millennio in uno dei cinque grandi campionati europei. Con unraccolto in 14e una media di 0,07 punti a incontro, il club della Franconia è attualmente la Cenerentola d’Europa. Dal 21 agosto, data del pareggio casalingo contro l’Arminia Bielefeld, per ilsono arrivate solo sconfitte, alcune al limite dell’umiliante come il 6-3 contro l’Hoffenheim e il 7-1 in casa del Bayer Leverkusen. Numeri che palesano l’inadeguatezza della squadra a certi livelli, ...

Advertising

mi_servi : Oggi ho dedicato 2 ore alla visione in classe di un film “before the flood” per sensibilizzare e dare consapevolezz… - aleappo53 : - Dema2830 : RT @culturalclub_cl: Il @ClimateMuseum di #NewYork offre la possibilità di evidenziare la gravità del #cambiamentoclimatico Per #agire le p… - ariaditemporale : @sghigolini Nei miei studenti invece vedo molta più consapevolezza del problema. C'è speranza dalla generazione x in poi. - Tomerini63 : RT @MassimoSertori_: ?????Oggi si celebra la Giornata Internazionale della #Montagna, istituita dall’Assemblea Generale delle #NazioniUnite… -