Serie B | 17a giornata | Pisa-Lecce per la vetta | Brescia e Benevento sperano Parma…

Advertising

SalernoSport24 : ? La 17ª giornata di #SerieA comincia questa sera con il derby della Lanterna #GenoaSampdoria. Domani la… - calciomercatoit : ??Tutti i nostri consigli al Fantacalcio per la 17a giornata di #SerieA ?? - internewsit : Fantacalcio Inter: i consigli per la 17ª giornata di Serie A (Inter-Cagliari) - - digitalsat_it : DAZN Serie B 2021/22 17a Giornata, Palinsesto Telecronisti (10, 11 e 12 Dicembre) - zazoomblog : DAZN Serie B 2021-22 17a Giornata Palinsesto Telecronisti (10 11 e 12 Dicembre) - #Serie #2021-22 #Giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 17a

VENERDI 10 DICEMBRE 2021 ore 18:00Giornata: Cremonese vs Crotone [visibile con pacchetto Sky Calcio] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 Digitale Terreste: ...VENERDI 10 DICEMBRE 2021 ore 18:00Giornata: Cremonese vs Crotone Telecronaca: Ricky Buscaglia Al Giovanni Zini, la Cremonese di Fabio Pecchia ospita il Crotone alla ricerca di punti in ...Serie B protagonista su Sky tra venerdì, sabato e domenica con la 17^ giornata di campionato trasmessa come sempre sui canali Sky e in ...Dove vedere Diretta Genoa-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 10 dicembre 2021, i rossoblù di Shevchenko, ...