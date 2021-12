Michele Merlo, medico indagato per la morte del cantante di Amici (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per la morte di Michele Merlo c'è un primo indagato, per lui si ipotizza il reato di omicidio colposo: il cantante è morto per emorragia cerebrale. Per la morte di Michele Merlo un medico è indagato per omicidio colposo in merito a condotte mediche: la notizia è stata diffusa dal Corriere Veneto che ha scritto che il fascicolo è stato assegnato al Pubblico Ministero Barbara De Munari. Michele Merlo è morto nella tarda serata del 6 giugno 2021 a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Sono passati poco più di 6 mesi dalla scomparsa di Michele Merlo, le indagini per scoprire se dietro alla morte del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per ladic'è un primo, per lui si ipotizza il reato di omicidio colposo: ilè morto per emorragia cerebrale. Per ladiunper omicidio colposo in merito a condotte mediche: la notizia è stata diffusa dal Corriere Veneto che ha scritto che il fascicolo è stato assegnato al Pubblico Ministero Barbara De Munari.è morto nella tarda serata del 6 giugno 2021 a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Sono passati poco più di 6 mesi dalla scomparsa di, le indagini per scoprire se dietro alladel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : C'è un indagato, a 6 mesi dal fatto, per la morte di Michele Merlo, l'ex concorrente di XFactor 28enne morto per un… - Corriere : Medici sotto accusa per la morte di Michele Merlo: c’è il primo indagato per omicidio c... - MediasetTgcom24 : Il padre di Michele Merlo: 'Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità' #michelemerlo - news_ravenna : Morte Michele Merlo, c'è un indagato a Vicenza - news_modena : Morte Michele Merlo, c'è un indagato a Vicenza -