Covid, vaccino bimbi 5 - 11 anni: prime 1,5 mln di dosi dal 16 dicembre - Priorità a piccoli con "elevata vulnerabilità" (Di venerdì 10 dicembre 2021) La struttura del commissario Francesco Figliuolo ha programmato la distribuzione, a partire dal 15 dicembre, delle prime 1,5 milioni di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) La struttura del commissario Francesco Figliuolo ha programmato la distribuzione, a partire dal 15, delle1,5 milioni didiad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e ...

Advertising

DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - fanpage : In un video che sta circolando nelle ultime ore, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco afferma che i mort… - DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - Italia_Notizie : Covid, Novavax come è stato sviluppato il vaccino al vaglio dell’Ema e quali sono le differenze con Pfizer e Moderna - TodayEuropa : Le promesse dell'Occidente non hanno aiutato il continente africano, dove solo il sei per cento della popolazione è… -