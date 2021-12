Champions. Juve tra le teste di serie, attesa per l’Atalanta oggi alle 19 (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juve ringrazia lo Zenit. Il gol segnato in pieno recupero nella sfida contro il Chelsea, regala alla Juventus di allegri il primo posto nel girone. Madama così guarderà al sorteggio di lunedì con più fiducia, da testa di serie. L’Inter di Inzaghi affronterà una delle prime, esclusi Juve e Real Madrid. Ecco tutti i verdetti, in attesa di Atalanta-Villarreal che designerà l’ultima qualificata agli ottavi (gara rinviata ieri per neve, si recupera questa sera alle 19). L’Europa League si arricchisce con gli arrivi di Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Siviglia e Porto. Per la squadra di Gasperini unico risultato utile è il successo per approdare agli ottavi. In alternativa la Dea è qualificata in Europa League con qualsiasi risultato. teste DI ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laringrazia lo Zenit. Il gol segnato in pieno recupero nella sfida contro il Chelsea, regala allantus digri il primo posto nel girone. Madama così guarderà al sorteggio di lunedì con più fiducia, da testa di. L’Inter di Inzaghi affronterà una delle prime, esclusie Real Madrid. Ecco tutti i verdetti, indi Atalanta-Villarreal che designerà l’ultima qualificata agli ottavi (gara rinviata ieri per neve, si recupera questa sera19). L’Europa League si arricchisce con gli arrivi di Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Siviglia e Porto. Per la squadra di Gasperini unico risultato utile è il successo per approdare agli ottavi. In alternativa la Dea è qualificata in Europa League con qualsiasi risultato.DI ...

Advertising

Gazzetta_it : Stoccata Moratti: “Peccato non si possa pescare la Juve, era la rivale più facile” - carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - GoalItalia : Moratti punge la Juve in chiave Champions ?????? - infoitsport : Vlahovic-Juve, colpo Champions: è il nome cerchiato in rosso per gennaio - dimaggio341 : RT @carlolaudisa: Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… -