Variante Omicron | Ilaria Capua | “C’è buona notizia”

"E' una buona notizia, il virus non sembra dare casi più gravi. Il fatto che la Variante Omicron sia più trasmissibile è legato al fatto che è un virus diverso". La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo risponde così alle domande sulla Variante Omicron. Arrivano i primi dati dagli studi per delineare il quadro dell'epidemia. Pfizer, in particolare, afferma che la dose booster del vaccino offre un'elevata protezione nei confronti della Variante. "Il richiamo è l'ultimo pezzo del muro che stiamo costruendo contro questo virus. Tre dosi di vaccino danno una risposta ottima e bloccano la Variante Omicron che, poverina, ha subìto una gogna ...

