Pfizer: "La terza dose protegge dalla variante Omicron" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer/Biontech è "efficace" contro la variante Omicron dopo tre dosi. Lo ha riferito la stessa Pfizer dopo che sono stati diffusi i risultati preliminari degli studi dal Sudafrica, secondo cui "Omicron sfugge all'immunità conferita dal vaccino Pfizer". Secondo studi effettuati dai laboratori "il vaccino è ancora efficace contro il Covid-19, anche contro la variante Omicron, se è stato somministrato tre volte", ma questa variante "probabilmente non è sufficientemente neutralizzata dopo due dosi". L'azienda ha reso noto anche che è atteso "a marzo" il vaccino Pfizer/BioNTech adattato alla variante Omicron del coronavirus.

