(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Siete pronti a un tuffo nel passato? Bim Bum Bam sta ritornando, questa volta per sempre, a casa vostra! Ecco il regalo con cui potrete davvero rivivere il Natale con la magia dell’infanzia. È uscito il 3 dicembre Bim Bum Bam, ilscritto da, edito da D’IDEE, che vi farà tornare indietro nel tempo! La storia del programma, i suoi cartoni, i telefilm e tutti i segreti della trasmissione cult più longeva della tv dei ragazzi targata Mediaset, raccontati in un imperdibile volume da collezione, a 40 anni dalla prima puntata andata in onda su Antenna Nord. Bim Bum Bam è l’orgoglio di un’intera generazione, che quando pensa ai suoi valori fa immediatamente riferimento al contenitore pomeridiano nato nel 1981 e concluso nel 2002. Valori ora ribaditi attraverso il ricordo delle serie ...

Lopinionista : Bim Bum Bam Generation, il libro di Massimiliano Beneggi - SevenUp89 : @elliott_il Si perché sennò col passaggio del turno mercato bim bum bam - ElenaGiulia12 : @confundustria Poi abbiamo i sindacati che fanno BIM BUM BAM senza concludere niente, oltretutto sono anche divisi… - trekking_tv : Il Basket Bellizzi supera il Bim Bum Rende 82-72 - EscRandom : Zayn - LA BIM BAM BUM - Eritrea???? - Live at 1st Semi-final - Eurovision 2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Bim Bum

TeatroeMusicaNews

Con la gara in casa del Belizzi posticipata dal 28 novembre al 30 giugno, per il Basketball Lamezia in striscia positiva domani sarà derby calabrese in casa del Rende. LaBasket Rende punta molto su due nuovi giocatori: Ranitovic, ex Lanciano, lungo molto abile e mobile sotto canestro, e Callara, ex Forio, un ottimo tiratore dalla distanza. A questa coppia di ...A fronte della partita rinviata contro il Basket Bellizzi manteniamo la seconda posizione in classifica e ci prepariamo al sempre atteso derby calabrese contro laBasket Rende, in programma ...Cerco compagno di giochi attivo ////io 47enne passivo, contatti solo WhatsApp, solo amanti sapone e mercenari alla ...Siete pronti a un tuffo nel passato? Bim Bum Bam sta ritornando, questa volta per sempre, a casa vostra! Ecco il regalo con cui potrete davvero rivivere ...