Cessione Cagliari: la posizione del presidente Giulini (Di martedì 7 dicembre 2021) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha smentito categoricamente le voci sulla Cessione del club rossoblù Le voci per una possibile Cessione societaria del Cagliari si sono fatte sempre più insistenti nel corso delle ultime settimane, ma come riporta Tuttosport non ci sarebbero offerte concrete e mirate. Il presidente Giulini non ha intenzione di abbandonare la nave e si è mostrato sempre vicino alla squadra, anche in questo pesante momento di difficoltà. Il patron del Cagliari è anche tornato stabilmente alla Unipol Domus dopo qualche partita di assenza per dare un segnale di vicinanza alla sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

