Cagliari. Condizioni Meteo Avverse per mareggiate l'8 e 9 dicembre 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) Pubblicato dal Servizio di Protezione Civile regionale un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse che sarà in vigore dalle 12 di mercoledì 8 alle 23,59 di giovedì 9 dicembre 2021. Tale provvedimento è stato adottato per le mareggiate che sono previste soprattutto nella costa occidentale della Sardegna. A partire dal pomeriggio di domani, 8 dicembre, la costa del Mar di Sardegna sarà interessata da venti sud occidentali in progressiva intensificazione, accompagnati da onde sino a quattro-cinque metri. Questo potrà provocare una mareggiata lungo l'intera costa occidentale dell'Isola. Il fenomeno proseguirà anche il giorno successivo, 9 dicembre. Nella seconda parte della giornata di giovedì, i fenomeni risulteranno in attenuazione.

