Barbara Piattelli | chi è la donna che venne rapita dalla ‘ndrangheta

Leggi su ck12

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ospite a ‘Oggi è un altro giorno’ c’è nel 1980. La storia diè estremamente drammatica: molto giovane, vieneda una banda di sequestratori legati alla. Siamo a Roma il 10 gennaio 1980, la ragazza ha 27 anni e si trova in compagnia del suo fidanzato. La coppia aveva preso i biglietti per il nuovo spettacolo teatrale di Carlo Verdone. (screenshot video)Ma a quello spettacolo la coppia non arriverà mai perché la giovaneappunto da uomini legati alla criminalità organizzata calabrese. La sua storia è stata raccontata in “343 giorni all’inferno”, il documentario scritto e ideato da Vania Colasanti. Non fu una scelta casuale, quella di rapirla. Perché la ragazza era figlia di uno stilista molto famoso. La ragazza visse un ...